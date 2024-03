Hornergate: sospesa da Red Bull Racing la dipendente accusatrice

© Getty Images

Il caso Horner e le sue conseguenze continuano a tenere banco. Red Bull Racing non conferma ma - stando ad anticipazioni dei media inglesi - il team campione del mondo avrebbe sospeso a tempo indeterminato la propria dipendente che - con le accuse di comportamento inappropriato - ha dato il via al cosiddetto Hornergate. Il provvedimento di sospensione sarebbe legato all’indagine interna condotta da Red Bull GmbH nei confronti del cinquantenne Team Principal e CEO del team di Formula 1, che l'indagine stessa ha scagionato. Christian Horner è regolarmente al suo posto sul ponte di comando questo fine settimana a Jeddah per il Gran Premio dell'Arabia Saudita, seconda tappa del Mondiale.