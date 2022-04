Hamilton allontana il ritiro: "Lavoro al mio capolavoro, decido io quando è finito"

IL POST

L'inglese della Mercedes risponde sui social alle voci sul possibile addio

Un po' come Zlatan Ibrahimovic, anche Lewis Hamilton lancia messaggi enigmatici su Instagram: stesso dna da campione. Negli ultimi giorni si è sparsa la voce di un suo possibile ritiro a fine stagione viste le difficoltà di Mercedes, ma il sette volte campione del mondo di F1 ha voluto mettere a tacere queste ipotesi: "Al lavoro per il mio capolavoro, sarò io a decidere quando sarà finito". L'inglese è intenzionato a lottare ancora, in primis per battere il suo compagno George Russell.

Hamilton è in evidente difficoltà dopo queste prime quattro gare del Mondiale e Toto Wolff al termine del GP di Imola gli ha pure chiesto scusa via radio per la "macchina inguidabile". L'inglese, però, resta ottimista: "Alcune persone mi guardano e dicono che non ho mai guidato una brutta macchina. Io però posso assicurarvi che invece l’ho fatto. L’auto 2009 della McLaren è nettamente la peggiore auto che abbia mai guidato nella mia carriera". C'è tanta voglia di tornare davanti: "La W13 è un’auto che ha molto potenziale come la McLaren nel 2009. Quell’anno abbiamo migliorato la macchina e siamo stati in grado di tornare al vertice. Sono fiducioso che la mia squadra potrà farlo anche questa volta".