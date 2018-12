Vettel mostra i baffi: "Ferrari, riproviamoci"

07/12/2018

Sebastian Vettel si è presentato a San Pietroburgo , in occasione del Galà della Fia , con un inedito paio di baffi, ma anche con la speranza di sempre: vincere il titolo con la Ferrari. "La mia motivazione è quella di vincere con la Ferrari, è la mia ambizione e il mio obiettivo. Ovviamente non l’abbiamo ancora raggiunto, perciò ci riproveremo. Ma credo che sia sempre positivo essere nella posizione di lottare per il campionato", ha detto.

Anche quest'anno, però, qualcosa è andata storta. "Ma se prendete in esame l’ultimo campionato nella sua globalità, eravamo ancora troppo lontani. La situazione sembrava positiva verso metà stagione, e forse anche nelle gare di Spa e Monza. Ma dopo penso che abbiamo avuto un significativo calo di prestazioni, che ha reso tutto più difficile. Lewis e la Mercedes hanno avuto un’ottima sequenza di gare, dove hanno conquistato tanti punti e vittorie", ha aggiunto.



Il bicchiere di Vettel, coimunque, resta mezzo pieno: "Chiaramente le stagioni successive al mio ultimo titolo mondiale non sono state semplici. Credo che sia stato bello essere tornati in grado di vincere delle gare negli ultimi due anni ed essere riusciti a dire la nostra in ottica iridata".