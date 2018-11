Formula 2, George Russell è campione del mondo

24/11/2018

Una vittoria che per Russell è maturata di fatto allo spegnimento dei semafori, visto che il suo unico rivale per il titolo, Alexander Albon, ha stallato in partenza e non è riuscito a prendere il via. Lo stesso destino lo ha patito il compagno di team, il canadese Latifi, che per altro è stato centrato in pieno da Fukuzumi portando all'ingresso immediato della Safety Car. Un disastro per il team Dams, che con un settaggio di partenza sbagliato ha compromesso la gara di entrambi i piloti cancellando di fatto le (pochissime) speranze iridate di Albon. L'anglo-thailandese è comunque riuscito a completare il GP, chiudendo in quattordicesima posizione, mentre Russell completava la sua giornata trionfale vincendo davanti al russo Markelov e all'italiano Luca Ghiotto (che non andava a podio dalla gara di Budapest).



Stagione trionfale per il ventenne di King's Lynn, che ha vinto sette gare disintegrando la concorrenza prima di Lando Norris (anche lui prossimo al passaggio in F1 con la McLaren) e poi di Albon (conteso tra la Formula E e la Toro Rosso), avvicinatosi alla vetta quando ormai i giochi erano quasi fatti. La classifica finale, con ancora la sprint race da correre, dice Russell 277, Albon 211, Norris 207.