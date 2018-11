Fernando Alonso ai saluti: "Grazie Formula 1"

25/11/2018

Fernando Alonso ad Abu Dhabi ha corso la sua ultima gara da pilota di Formula 1: "Grazie di tutto, grazie Formula 1 - ha detto l'asturiano dopo il GP, chiuso all'11° posto - Sarò sempre un fan di questo sport". Fernando, prima di scendere dalla sua McLaren per l'ultima volta, è stato omaggiato anche da Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, che prima hanno sfilato con lui in formazione e poi si sono divertiti con un po' di "ciambelle" in pista.

Lo spagnolo ha apprezzato molto il gesto di quelli che in passato sono stati anche suoi grandi rivali: "Quello che hanno fatto Lewis e Seb mi ha sorpreso, è stato bellissimo da parte loro. Sono due grandi campioni. Abbiamo battagliato molto in passato, ma sono dei top. Mi sento un privilegiato ad aver lottato con loro. Ci vorrà qualche giorno adesso per realizzare, in questo weekend sono stato veramente impegnatissimo...forse tra un po' capirò meglio cos'è successo. I miei team radio? È bello potersi mostrare come si è, io sono un pilota sincero. Grazie a tutti".