F1, Wolff: "Schumi il migliore di sempre, ci manca"

23/12/2018

"Michael è sempre presente nella mia vita e in quella della Mercedes. Pensiamo sempre a lui. Per me è il migliore di tutti i tempi, una personalità incredibile. A tutti noi della Mercedes Michael manca tanto come consulente e mentore. Lui è uno dei 'fondatori' del recente successo della Mercedes in F1 e ha contribuito a creare queste strutture dal 2010 al 2012". Il ricordo dolce e affettuoso ad uno dei più grandi piloti della F1 arriva dal team principal della Mercedes, Toto Wolff, in un'intervista a "Bild am Sonntag", in cui parla dei cinque titoli mondiali di fila per le Frecce d'Argento, come accadde alla Ferrari di Michael Schumacher dal 2000 al 2004. Sl figlio Mick: "Ha vinto il titolo di F3 con un motore Mercedes ma per adesso bisogna dargli il tempo per crescere e migliorarsi".