F1, Vettel: "Mercedes più veloci, ma potremo fare comunque una bella gara"

13/04/2019

Non si dà per vinto, ma Sebastian Vettel ammette che in Cina sarà dura battere Hamilton e Bottas. "Le Mercedes più veloci rispetto a noi? Purtroppo sì, sembra così, sin dal Q1 sono sembrate partire da una posizione migliore. Penso che avrei potuto fare qualcosa in più, ma non per batterli. Loro sono un bel po' più veloci in curva, noi magari in rettilineo. Però la gara è lunga, vedremo come andrà, potrebbe essere una buona giornata", ha ammesso.

SPORTMEDIASET

FORMULA1

"Abbiamo fatto una buona sessione, forse c'era ancora qualcosina da spremere, ma alla fine sono stato abbastanza contento di essere riuscito a fare l'ultimo tentativo perché eravamo al limite con le tempistiche, sono contento di essere riuscito a passare il traguardo in tempo", ha poi aggiunto il tedesco.

LECLERC: "HO COMMESSO UN ERRORE" Charles Leclerc ha fatto un passettino in avanti nel finale di qualifiche, anche battere le Mercedes in gara non sarà facile. "Ero molto veloce nell'ultimo giro, ma ho fatto un errore e non sono felice. Però, mi consola il fatto che la macchina ha compiuto dei progressi durante il weekend: vedremo in gara. Le Mercedes andavano forte nel secondo settore, ma noi ci crediamo e io darò tutto per ottenere il massimo domenica", ha ammesso il monegasco della Ferrari.

HAMILTON: "BOTTAS E' STATO STELLARE" Perdere non fa mai piacere, soprattutto se a batterti è il compagno di squadra. Ma Lewis Hamilton fa buon viso a cattivo gioco. "Non ho mai mollato, ho continuato a spingere fino alla fine. Congratulazioni a Valtteri, che è stato stellare per tutto il weekend. Io ho faticato, lottando per tutto il weekend ma piano piano ho rosicchiato il distacco e alla sono molto contento, ero a otto decimi e arrivare come sono arrivato alla fine è fantastico, è un risultato incredibile per il team. Probabilmente c'era ancora un po' di tempo da recuperare ma vedrò di farlo in gara", ha raccontato l'inglese. "Le Ferrari sono a tre decimi? Loro sembrano più veloci in rettilineo, ma è evidente come nel weekend siamo riusciti a fare molto bene in curva e ci mette in ottima posizione per la gara", ha concluso.

BOTTAS: "BENE, MA NON E' ANDATA COME VOLEVO" Nonostante la pole, Valtteri Bottas non ha nascosto un po' di delusione. Ecco perché. "L'ultimo giro non è andato male, ma non è andato totalmente come avrei voluto: per fortuna è bastato per conquistare la pole position. La macchina si è comportata bene in tutto il weekend e anche Lewis è riuscito a migliorarsi tanto durante le qualifiche", ha detto.

BINOTTO: "LA GARA NON SI VINCE AL SABATO" "Oggi la nostra qualifica non è stata perfetta, e questo in un campionato con valori così ravvicinati può fare la differenza. Devo pero' dire che proprio per l'alto livello di competitività non deve stupire il fatto che chi e' davanti in una gara si possa ritrovare a inseguire nella successiva". E' l'analisi di Mattia Binotto, team principal della Ferrari, dopo le qualifiche del Gran Premio di Cina che ha visto il dominio della Mercedes e le due Rosse chiudere in seconda fila. "Abbiamo comunque imparato a nostre spese in Bahrain che la gara non si vince al sabato e - ha aggiunto - credo che quello di domani sarà un Gran Premio molto combattuto nel quale contiamo di potercela giocare fino in fondo".

