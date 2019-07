F1 Gran Bretagna, Vettel: "Giornata di esperimenti, Mercedes restano favorite"

12/07/2019

Sebastian Vettel crede nella crescita della sua Ferrari, dopo un venerdì tutt'altro che semplice, ma ammette la superiorità delle Mercedes: "In generale direi che questo venerdì non è andato come avremmo voluto, ma sono sicuro che sabato potremo fare meglio. Abbiamo sperimentato parecchio, alcune componenti visibili, altre meno e nel pomeriggio ho faticato di più rispetto al mattino, perché le condizioni erano cambiate e la macchina era più nervosa. Al momento stiamo cercando di capire come andare più veloci. Non perdiamo la fiducia di poter mettere una macchina in prima fila, ma le Mercedes restano le favorite, sono andate molto molto forte. . Anche loro non hanno avuto una sessione perfetta, ma la velocità l'avevano. Noi dovremmo giocarcela con le Red BullIl vento? Qui siamo in totale pianura, è normale trovarne...è uguale per tutti. Abbiamo margini di miglioramento, ora come ora è difficile dire dove saremo, ma penso che se riusciremo a trovare il giusto feeling con la macchina tutto dovrebbe funzionare. Il venerdì è il giorno giusto per sperimentare un po' e questo è quello che abbiamo fatto. Non posso certo dire che tutto abbia funzionato, ma ora dobbiamo solo selezionare ciò che ha funzionato meglio".