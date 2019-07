F1 Gran Bretagna, Hamilton: "Sono senza fiato, è come la prima volta"

14/07/2019

Lewis Hamilton gongola dopo l'ennesimo trionfo di una stagione che continua a dominare, arrivato davanti al pubblico di casa: "Mi manca il respiro, non riesco neanche a spiegare quanto sono fiero oggi, davanti al mio pubblico, alla mia famiglia, al mio team. Vedevo tutte le bandiere britanniche sugli spalti giro dopo giro. Sono davvero grato a tutta questa gente, mi sono sentito come se fosse la prima volta. Spero si siano goduti questa giornata. Le sei vittorie qui? Non avrei mai potuto farlo senza questa gente, il mio team, i ragazzi in fabbrica, tutti coloro che mi sostengono per tutto l’anno. Quando dico grazie al team mi riferisco a duemila persone, io sono solo una ruota nell’ingranaggio. Sono immensamente felice di far parte di questo team".