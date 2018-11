F1 Brasile, Vettel fa volare la Ferrari nelle Libere 3

10/11/2018 di DANIELE PEZZINI

Lewis contro Seb, Mercedes contro Ferrari. Dopo l'exploit Red Bull di Città del Messico torna a infiammarsi la sfida tra le Rosse e le Frecce d'Argento, che ancora si stanno giocando il titolo costruttori (seppur con un vantaggio rassicurante a favore della scuderia anglo-tedesca). Vettel ha strappato al rivale il miglior crono della FP3, centrando per altro il nuovo record del tracciato, primo pilota di sempre sotto il muro dell'1'08. Hamilton comunque è lì, nonostante qualche brivido per un piccolo problema tecnico che ha costretto i suoi meccanici a un po' di lavoro extra, facendogli perdere una decina di minuti ai box. La lotta per la pole si annuncia davvero da brividi.



Distanti i rispettivi scudieri, visto che sia Bottas sia Raikkonen si sono presi oltre mezzo secondo, non proprio poco su una pista breve come quella di Interlagos. Ancora più pesanti i distacchi di Verstappen (+ 0''785 ) e Ricciardo (+ 0''840), decisamente distanti dai fasti del Messico. In casa Red Bull, però, si è optato per una scelta strategica, ovvero concentrarsi solamente sull'assetto da gara dando per scontata l'impossibilità di competere con Ferrari e Mercedes per la pole position.



In top 10 anche la coppia Haas formata da Magnussen (7° a + 1''198) e Grosjean (8° a + 1''309), un risultato significativo per il team americano motorizzato Ferrari, che si sta ancora giocando con Renault il quarto posto nel mondiale costruttori. Nono e decimo tempo per i futuri gioiellini di Red Bull e Ferrari, Pierre Gasly (+ 1''454 con la Toro Rosso) e Charles Leclerc (+ 1''500 con la Sauber-Alfa).