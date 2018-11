F1 Abu Dhabi, Hamilton davanti alle Ferrari nelle Libere 3

24/11/2018 di DANIELE PEZZINI

Si riaccende il duello tra Ferrari e Mercedes per l'ultima pole position della stagione. Lewis, che ne ha già centrate 10, si è messo a dettare il ritmo in FP3, sfruttando in particolare un terzo settore da paura e regolando la coppia di Rosse, che sono a digiuno di partenze dalla casella 1 ormai da sei gare. Per la terza sessione consecutiva è stato Raikkonen il più veloce nel testa a testa interno al team di Maranello, sintomo di come il finlandese sia deciso a dare il massimo nel suo ultimo weekend da pilota Ferrari prima del passaggio in Sauber. Kimi è stato messo sotto investigazione per un taglio della corsia di ingresso ai box, ma dovrebbe cavarsela con una semplice reprimenda come era accaduto anche a Hamilton venerdì.



Mattinata un po' in ombra per le Red Bull, che non sono sembrate in grado di contrastare la velocità di Ferrari e Mercedes sul giro secco. Verstappen ha comunque chiuso con il 4° tempo (+ 0''571) tenendosi alle spalle un Bottas poco brillante (+ 0''757 per il finlandese che trionfò qui un anno fa). Ricciardo ha ottenuto il 6° crono (+ 0''914), ma a cinque minuti dalla bandiera a scacchi è stato costretto a parcheggiare la sua RB14 per un problema tecnico. L'ennesimo di un finale di carriera in Red Bull davvero da incubo per l'australiano.



In top 10 anche la Haas di Grosjean, le due Renault di Hulkenberg e Sainz e la Force India di Ocon. Tredicesimo tempo per il futuro ferrarista Charles Leclerc, che ha girato solo 20 minuti prima di finire in testacoda alla curva 19 e distruggere l'alettone posteriore della sua Sauber-Alfa Romeo contro le barriere.