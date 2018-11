F1 Abu Dhabi, dominio Mercedes in qualifica: Hamilton in pole

24/11/2018 di DANIELE PEZZINI

Lewis Hamilton domina le qualifiche ad Abu Dhabi e centra la sua undicesima pole stagionale nell'ultimo GP della stagione. Il britannico ha disintegrato gli avversari con unsuper 1'34''794 , regolando l'altra Mercedes di Bottas (+ 0''162) che gli farà compagnia in prima fila. Nulla da fare per le Ferrari, con Vettel (+ 0''331) e Raikkonen (+ 0''571) che scatteranno dalla seconda. In terza le Red Bull, 15° Alonso nel weekend d'addio alla F1.

Troppo Hamilton, troppa Mercedes per tutti. Le due W09 hanno dominato le ultime qualifiche del 2018 e sfruttando in particolare un terzo settore devastante hanno monopolizzato la prima fila per la settima volta in stagione. Pole position numero 83 per Lewis, un record in continuo aggiornamento. Soprattutto, pole position numero 11 in stagione, più di tutti gli altri piloti messi insieme.



Le Ferrari hanno dimostrato una buona velocità anche sul circuito di Yas Marina, ma nelle parti più guidate la superiorità delle Frecce d'Argento è stata troppo evidente. Vettel è riuscito a contenere il distacco scendendo anche lui sotto la soglia dell'1''35, cosa che invece non è riuscita a Raikkonen, che scatterà dunque dalla quarta casella nel suo ultimo GP in rosso prima del passaggio alla Sauber-Alfa Romeo. Distacchi consisenti anche per le Red Bull, con Ricciardo a + 0''607 davanti a un Verstappen (+ 0''795) meno in palla rispetto alle ultime uscite.



I piloti di Ferrari e Mercedes partiranno tutti e quattro con gomme ultrasoft, così come farà Daniel. Strategia diversa invece per Max, che ha pasticciato un po' nel primo stint del Q2 ed è stato obbligato a montare le hyper per evitare di correre rischi. Con le gomme più morbide al via l'olandese dovrà probabilmente anticipare di parecchio la sosta in gara rispetto ai rivali.





In quarta fila scatterà la Haas di Grosjean, al fianco della Sauber di Leclerc, che ha chiuso l'avventura con il team svizzero con l'ennesima grande qualifica. Partendo ottavo il monegasco proverà a salutare con una grande gara prima di sedersi sulla Ferrari nel 2019. In quinta fila la Force India di Ocon e la Renault di Hulkenberg.



Si è qualificato con il 15° tempo Fernando Alonso, che è riuscito a superare brillantemente il taglio del Q1 senza però andare oltre l'ottava fila in quello che sarà il suo ultimo GP da pilota di F1 dopo 17 stagioni nel Circus. Da sottolineare che l'asturiano ha chiuso la stagione battendo 21-0 in qualifica il compagno in McLaren, Vandoorne.