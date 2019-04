Formula 1, test Bahrain: Schumacher jr sesto con la Ferrari a metà sessione

02/04/2019

Chissà quante volte avrà sognato questo giorno, Mick Schumacher. Il figlio del leggendario Kaiser Michael, che con la Ferrari ha scritto un pezzo di storia importante di Formula 1, corona il suo desiderio di guidare la Rossa nei test del Bahrain, riservati alla Pirelli e ai giovani talenti. Come lui, che per ora ha fatto il salto in Formula 2, ma non vede l'ora di salire al piano di sopra. Quello dei grandi. Un assaggio di paradiso che Schumi jr ha provato sul circuito di Sakhir, ben figurando davanti a campionissimi come Lewis Hamilton e Fernando Alonso, tester d'eccezione per la McLaren. Schumacher, dopo giri di apprendistato, porta la Ferrari numero 29 al sesto posto con 1:32.552. Non paga dazio dunque alla comprensibile emozione iniziale, il tedesco. A vederlo girare in pista c'è anche la mamma Corinna.



Mick proverà nella giornata di mercoledì anche l'Alfa Romeo, raccogliendo il testimone di Antonio Giovinazzi, che chiude a metà mattina con un buon quarto posto, a poco più di un secondo dal leader Romain Grosjean (Haas). Il tempo del francese, ancora a secco in classifica mondiale, è 1:30.982, migliore di circa un decimo rispetto a quello di Alexander Albon (Toro Rosso), che domenica ha conquistato i primi punti iridati in carriera. La Red Bull di Max Verstappen è terza. La McLaren di Alonso è decima, dietro a quella del compagno di squadra Carlos Sainz jr mentre chiude la classifica, ancora una volta, la Williams di George Russell. La scuderia di Grove deve assolutamente recuperare il tempo perduto a Barcellona. La sessione di test è stata interrotta due volte per pioggia battente, e riprenderà nel pomeriggio.