Formula 1, Leclerc: “Russell? Punterei su di lui”. Vettel: “Aiuterò Mick Schumacher”

La Formula 1 si prepara al GP di Sakhir ma Leclerc e Vettel non guardano soltanto alla loro gara. Il monegasco, in particolare, fa complimenti e auguri a Russell, che sostituirà Hamilton (fermo causa Covid) al volante della Mercedes: “Lo conosco bene, è da podio. Anzi, punterei su di lui per la vittoria”. Vettel invece commenta la firma di Mick Schumacher con Haas per il 2021: “Gli darò tanti consigli come fece suo padre con me”.