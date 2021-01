Formula 1, Leclerc positivo al Covid: "Sintomi lievi"

FORMULA 1

Anche Charles Leclerc ha contratto il Covid-19. Il pilota della Ferrari lo ha comunicato ai suoi follower con una storia su Instagram, spiegando di essere entrato in contatto con una persona successivamente risultata positiva e di trovarsi attualmente in isolamento nella sua casa di Monte Carlo: "Mi sento bene, ho solo sintomi lievi", ha rassicurato il monegasco. Getty Images

"Sono sottoposto a controlli regolari in base al protocollo del mio team - si legge nel messaggio di Charles - Sfortunatamente ho scoperto di essere entrato in contatto con un caso positivo e mi sono immediatamente auto-isolato, comunicandolo a tutti i miei contatti stretti. Il tampone che ho fatto subito dopo è risultato positivo. Rimarrò in isolamento nella mia casa di Monaco in accordo con le regole delle autorità sanitarie".