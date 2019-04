Formula 1, amarcord Alonso: in pista con la McLaren

02/04/2019

Nostalgia canaglia. Fernando Alonso ha in testa la 500 Miglia di Indy, ma il richiamo della Formula 1 è stato troppo forte anche per lui. Dopo essersi divertito provando la Chevrolet Nascar, la Toyota Hilux per la Dakar e aver vinto la 24 Ore di Daytona e la 1000 Miglia di Sebring, lo spagnolo si è rimesso al volante della McLaren per i test in Bahrain: per lui un lavoro specifico sullo sviluppo delle gomme Pirelli.