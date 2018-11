Formula 1, è ufficiale: dal 2020 ci sarà il Gp del Vietnam

07/11/2018

"Siamo felici di annunciare che Hanoi ospiterà un Gran Premio di Formula 1. Abbiamo pensato di ampliare gli orizzonti sin dagli inizi del nostro impegno in questo sport, e il GP del Vietnam rappresenta la messa a frutto di questa ambizione", ha commentato Carey. Stessa soddisfazione anche per Nguyen Duc Chung, sindaco della città: "Siamo orgogliosi di ospitare il Gran Premio del Vietnam di Formula 1 e mostrare al mondo la città di Hanoi, con la sua commistione tra bellezza antica e moderna, a partire dal 2020. Si tratta di un'ulteriore dimostrazione della capacità del Vietnam di ospitare eventi su scala globale e attrarre turismo nel paese. Questa notizia rappresenta non solo l'opportunità di portare le avvincenti sfide della Formula 1 in Vietnam, ma anche di generare investimenti nel Paese", ha detto.





F1 is excited to announce we will be racing in Vietnam in 2020! #VietnamGP pic.twitter.com/xeQmJSmEof — Formula 1 (@F1) 7 novembre 2018

"We are thrilled to be here in Hanoi, one of the most exciting cities in the world"



More details on the 2020 #VietnamGP >> https://t.co/r7D21j8KqO pic.twitter.com/GIHhDRRSq3 — Formula 1 (@F1) 7 novembre 2018

Il tracciato realizzato daha una lunghezza di, è composto da, alcune a bassa velocità, altre curve tecniche e altre ancora a S di alta velocità e lunghi rettilinei. Quello in cui i piloti si potranno scatenare di più si estende pere si potranno toccare i, passando comunque tra le vie di Hanoi: questo sarà il quarto circuito cittadino dopo quelli di. Un Gp comunque diverso dagli altri tre, che prende in prestito alcune caratteristiche dal(le prime curve), da(4 curve in successione nel secondo settore) e da(le ultime curve, utili a preparare l'attacco nel rettilineo finale), che ha abbandonato il Circus nel 2017. È un circuito pensato per gli appassionati di F1: "Quel che è certo è che i fans sia in tribuna che da casa dovranno prepararsi a molta azione e non ai soliti trenini. I piloti, invece, dovranno dimostrare il loro talento nei vari tratti guidati. Non vediamo l'ora che le monoposto sfreccino per le strade di questa fantastica città a partire dal 2020", ha spiegato ancora Carey.