Ferrari, Leclerc: "Non avevamo passo, oggi c'era poco da fare"

QUI FERRARI

Gli fa eco Carlos Sainz: "McLaren e Mercedes erano più veloci di noi"

© Getty Images Grande delusione nelle parole di Charles Leclerc, 9° al traguardo del GP di Gran Bretagna con una Ferrari ampiamente al di sotto delle aspettative: "Non avevamo tanto degrado, ma il passo oggi non c'era - le parole del monegasco -. Poi ci siamo fermati presto, forse per difenderci su George e lo capisco, in più siamo stati anche sfortunati con la Safety Car, ci hanno sorpassato in tanti e poi fare un sorpasso è diventato impossibile con un treno di piloti con Drs. Il problema principale comunque era il ritmo, abbiamo fatto tanta fatica soprattutto in trazione e nelle curve veloci. La gomma soft? Non usarla è stata la scelta giusta, la nuova media sicuramente andava più forte, ma oggi c'era poco da fare".

SAINZ: "MCLAREN E MERCEDES PIÙ VELOCI DI NOI"

Fa eco alle parole del compagno di team Carlos Sainz, 10°: "Oggi non c'era molto da fare, McLaren e Mercedes erano più veloci di noi. Ho fatto un ottimo stint con la media, poi uno stint buono con la hard. La Safety Car è arrivato nel momento peggiore, io non avevo più gomme da montare a ho proseguito con la hard. All'inizio ha funzionato, ma poi ho pagato avere la hard contro tutti con gomme più fresche".

VASSEUR: "QUESTO WEEKEND TROPPO CONSERVATIVI"

A spiegare le grosse difficoltà della Rossa sul tracciato britannico è stato poi il team principal, Frederic Vasseur: "Tutto è cominciato al venerdì, quando non abbiamo fatto la simulazione con Charles - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Non abbiamo provato medie e hard e non ce la siamo sentita di rischiare le soft, che avevano mostrato molto degrado. Il degrado invece è stato molto più contenuto di quanto atteso. Potevamo fare un lavoro molto migliore con il pacchetto che avevamo, siamo stati troppo conservativi, non è stata la scelta giusta. Senza Safety Car ci saremmo trovati un paio di posizioni più avanti, ma aver provato solo le soft al venerdì ci è costato una fortuna. Passeremo da Silverstone a Budapest, due piste con caratteristiche estremamente diverse e che anche a livello meteo presenteranno situazioni estreme, l'adattamento sarà fondamentale, ma noi continueremo a sviluppare la vettura. La differenza tra secondo e decimo posto è minima in questo momento. È tutta questione di ottimizzazione, di uno-due decimi a giro, sicuramente oggi non abbiamo sfruttato al massimo il pacchetto che avevamo. McLaren? Aveva già fatto una grande gara in Austria, sicuramente Silverstone si adattava di più a loro che a noi, vedremo a Budapest in una pista completamente diversa".