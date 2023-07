Ferrari, Sainz: "Buon risultato, Red Bull troppo veloci"

QUI FERRARI

Leclerc duro con se stesso: "Non ci sono scuse, devo migliorare in queste condizioni"

© Getty Images Può finalmente sorridere Carlos Sainz, dopo il primo podio stagionale conquistato nella Sprint Race del GP d'Austria: "Oggi c’erano condizioni difficili, era la prima volta che andavamo con le intermedie nel weekend e non sai mai cosa aspettarti dal bilanciamento in questo tipo di pista - le parole dello spagnolo della Ferrari -. Non è mai semplice, ma il bilanciamento era discreto. Ho faticato un po’ nelle curve ad alta velocità a inizio gara, ma poi sono riuscito a recuperare il passo. Ero abbastanza vicino a Perez, ma le Red Bull erano più veloci di noi in quella fase. Dopo aver passato Hulkenberg sentivo più fiducia e la pista si stava asciugando, ma non sono riuscito ad avvicinarmi abbastanza a Checo. Comunque è un buon risultato, cercheremo di portarci a casa dei punti anche domani".

LECLERC: "NIENTE SCUSE, DEVO MIGLIORARE"

Tanta autocritica nelle parole di Charles Leclerc, soltanto 12° dopo una gara complicatissima: "Non sono al livello che vorrei in queste condizioni, non ho feeling, faccio tantissima fatica, non ci sono scuse, devo migliorare in queste situazioni - il commento del monegasco -. Sono tre GP di fila che troviamo queste condizioni miste e inizia a pesare. Ogni volta perdo confidenza e non ho il passo. Ora comunque guardo avanti e spero domani di poter fare una bella gara. Spero sia completamente asciutto, perché in quelle condizioni il passo era buono e il feeling anche. Non abbiamo il passo della Red Bull, ma se dovesse esserci un'opportunità ci proverò. La penalità in qualifica (per impeding ai danni di Piastri, ndr)? Guarderemo col team cosa si può far meglio, sicuramente non l'abbiamo gestita nel migliore dei modi".

VASSEUR: "CARLOS SOLIDO, CHARLES VOLTI SUBITO PAGINA"

Come di consueto ha commentato la gara anche il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur: "Per Carlos è stato un sabato molto solido, ha fatto un bel giro in qualifica e una gara molto liscia, senza rischi - le sue parole a Sky Sport -. Era decisamente più veloce di Perez in alcuni momenti, ma comunque ha portato a casa punti buoni. Per Charles invece è stato complicato, ha sofferto tanto le condizioni. La cosa importante è ora voltare pagina e concentrarsi su domenica, ritrovare il passo di venerdì e portare a casa un bel risultato. Sara una sfida per tutti perché non abbiamo provato molto in un unica prova libera. Partiamo in una bella posizione, siamo tutti in pochi decimi guardando i tempi di venerdì. Verstappen? Sta facendo un lavoro eccezionale, in qualunque condizione è al top ed è davvero difficile batterlo. Però dobbiamo concentrarci su noi stessi, abbiamo fatto dei passi in avanti negli ultimi weekend".