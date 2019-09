Ferrari, Mekies: "Leclerc incredibile, ricorda un giovane Vettel"

F1

Il giorno dopo, la vittoria di Charles Leclerc a Monza è ancora più dolce: "Tante emozioni, vincere davanti ai nostri tifosi, davanti a 150.000 persone e per di più in occasione dei 90 anni della Ferrari è sempre una cosa unica" racconta Laurent Mekies, ds del Cavallino. L'uomo del giorno è ovviamente il pilota monegasco: "Charles ha dimostrato una velocità incredibile unita a maturità e lucidità al di sopra di tutte le aspettative. Ed è un percorso di crescita che non si fermerà qui", Capolavoro Leclerc, Monza si tinge di rosso Ferrari Getty Images

Il responsabile delle operazioni in pista della Ferrari, parlando a Radio Anch'io, non scorda Sebastian Vettel, nonostante il momento buio: "Seb sta lavorando benissimo, sa di avere un campione al suo fianco e stanno facendo bene assieme. Ieri c'è stato un evento sfortunato ma capita e non toglie niente al lavoro che il team sta facendo".

Anzi, secondo Mekies "Leclerc mi ricorda Vettel agli inizi. Ha una velocità naturale e riesce ad andare sempre più forte ogni 2-3 gare. Noi dobbiamo aiutarlo a continuare a crescere, a lui piace gareggiare come ieri poi quando toglie il casco è la persona più calma ed educata che possa esserci. Deve rimanere rilassato e siamo sicuri che sarà così".