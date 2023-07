Ferrari, Leclerc: "Buona giornata e sensazioni positive"

© Getty Images

Charles Leclerc commenta con soddisfazione il venerdì di libere del GP d'Ungheria, chiuso col miglior tempo assoluto: "È stata una buona giornata, anche se è difficile capire quali siano i veri valori in campo dal momento che con questo nuovo format legato alle gomme ogni squadra ha seguito un programma diverso - le parole del pilota Ferrari -. Per quel che ci riguarda abbiamo completato il lavoro che avevamo previsto e le sensazioni in macchina sono buone, quindi guardiamo con fiducia a cosa possiamo portare a casa domani".