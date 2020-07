Ferrari, Binotto: "Difficile chiudere con Vettel, ma c'è ancora una stagione da correre"

FORMULA 1

A pochi giorni dall'inizio del Mondiale di F1, Mattia Binotto è tornato sull'addio di Sebastian Vettel, destinato a lasciare la Ferrari a fine stagione. "E' stata una decisione non facile e non certo scontata da prendere. Seb è un grande campione, un pilota forte che apprezziamo anche come persona. Detto questo, abbiamo ancora una mezza stagione, un mezzo anno da gestire e in cui sarà bello condividere questi momenti con lui. Il popolo ferrarista lo apprezza e lo ama, altrettanto noi", ha detto il team principal di Maranello. F1 2020 sta per arrivare

Vedi anche Formula 1 Formula 1, Binotto: "Sarà la Ferrari dei test, evoluzioni solo in Ungheria" "Sarà sicuramente un Mondiale diverso dal solito con due gare sullo stesso circuito, ma e' cosi' per tutti. Ci aspetta una stagione molto intensa e ancora una volta noi saremo concentrati su noi stessi. Difficile fare previsioni dopo i test di Barcellona, ma stiamo sviluppando la macchina e, ripeto, siamo concentrati per fare bene", ha aggiunto a Sky.

Di sicuro, quella che vedremo in Austria non sarà una macchina diversa da quella che si era presentata a Melbourne, prima della cancellazione del GP d'Australia: "Impossibile, non c'e' stato tempo e siamo stati fermi per regolamento. Ma chiunque puo' aver pensato a come sviluppare le monoposto. Noi stiamo lavorando allo sviluppo futuro, ma in Austria sarà la stessa macchina portata a Melbourne",

Vedi anche Formula 1 'Forza Alex', in Austria la Ferrari corre per Zanardi