F2, gara Bahrain: Mick Schumacher debutta e chiude ottavo, scatterà dalla pole

30/03/2019

L'avventura di Mick Schumacher in Formula 2 è iniziata con un ottavo posto. Il tedesco, che scattava dalla decima piazza, non è riuscito a lottare con i migliori ma ha conquistato una posizione importantissima perché domani, nella sprint race, scatterà dalla prima fila in "pole". Grande protagonista in Bahrain è stato l'italiano Luca Ghiotto che, dopo una brutta partenza dalla pole, ha recuperato fino alla seconda posizione a suon di giri veloci. La vittoria è andata al canadese Nicholas Latifi, mentre Sette Camara ha chiuso sul terzo gradino del podio.