F1, Verstappen mette nel mirino Hamilton: "È favorito, ma..."

"La Mercedes è ancora la favorita, come possono non esserlo avendo vinto sette campionati del mondo di fila, ma tutti nel team e in Honda stanno spingendo per batterli". Lo ha detto Max Verstappen, pilota della Red Bull, parlando in vista dell'esordio nel Mondiale 2021 nel GP del Bahrain. "Vedo ogni stagione come una nuova opportunità per batterli, ma saremmo stupidi a credere che sia facile e pensare di essere in vantaggio guardando i test", ha aggiunto il giovane olandese.