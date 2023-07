F1, Verstappen punta all'Ungheria: "Voglio vincere ogni gara, ecco dove possiamo migliorare"

GP D'UNGHERIA

Nella conferenza stampa di presentazione del GP che si correrà all'Hungaroring, il campione del mondo mostra tutta la sua fame. Fiducioso Hamilton: "Saremo vicini ai migliori"

© Getty Images Max Verstappen insegue un'altra vittoria con la sua Red Bull, che sarebbe la settima per l'olandese e la 12a per la scuderia austriaca. Nella conferenza stampa che precede il weekend del GP d'Ungheria, il campione del mondo mostra la sua fame ai rivali: "Voglio vincere ogni gara. La macchina può crescere nelle curve". Fiducioso Lewis Hamilton, che punta dichiaratamente al podio, mentre Alonso torna dove vinse la prima gara: "Un momento magico".

Reduce da sei successi consecutivi, Max Verstappen non ha intenzione di fermarsi in Ungheria. Nella conferenza stampa che precede il weekend dell'Hungaroring, l'olandese, interpellato sulla possibilità che la Red Bull ottenga dodici vittorie di fila (undici in questa stagione più l'ultima del 2022), afferma di non concentrarsi tanto su questo obiettivo: "Non sto davvero pensando a questo scenario. Affronto ogni fine settimana con la voglia di vincere e senza pensare ad eventuali record. In cosa può migliorare la nostra vettura? C'è un aspetto in cui credo si possa fare di più: le curve".

Il campione del Mondo in carica ha poi accolto nuovamente Daniel Ricciardo: "Riaverlo in famiglia è bello, anche se mi è dispiaciuto per De Vries. Farei di nuovo squadra con lui, è un'ottimo pilota e queste vetture non sono facili da capire per uno ai primi GP in carriera. La sua, inoltre, non era di certo la migliore. A volte semplicemente si arriva in Formula 1 nel momento sbagliato".

Esprime preoccupazioni sul budget cap, invece, Lewis Hamilton nel suo intervento ai microfoni delle tv: "È sicuramente una preoccupazione. Voglio dire che l'ultima volta non c'è stata una grande punizione, quindi quando non c'è una vera e propria punizione, ci saranno persone che probabilmente lo faranno di nuovo sapendo che riceveranno solo uno schiaffo".

Ma quali saranno le prospettive di Mercedes a Budapest? Il pluricampione del mondo si esprime così: "Sono decisamente fiducioso dopo quanto ho visto a Silverstone. McLaren è stata più veloce di noi sul rettilineo, noi siamo stati più rapidi nei tratti tecnici. Qui ci sono soprattutto questi ultimi, quindi spero che saremo più vicini ai migliori e abbiamo lavorato costantemente sulla macchina. L'anno scorso qui è andata bene, speriamo di ripeterci".

In chiusura, un commento sul ritorno di Daniel Ricciardo, che debutterà con AlphaTauri: "Merita di stare qui, ma non posso dire che è tornato in F1 perchè è sempre stato qui, lavorando a stretto contatto con Red Bull. Sarà aggiornato e motivato. Trovo un peccato perdere de Vries, è uno dei ragazzi più simpatici del paddock".

Weekend speciale, invece, per Fernando Alonso: proprio in Ungheria, 20 anni fa, vinse la sua prima gara: "Non ricordo tutto - dice lo spagnolo dell'Aston Martin - ma è stato un momento magico: da lì è cambiato tanto, anche in termini di privacy fuori dalla pista. Budapest è un tipo di pista dove possiamo fare bene. Silverstone e l'Austria non ci hanno aiutato, puntiamo a tornare ad un buon livello. La novità delle gomme per le qualifiche? Non penso cambieranno troppe cose".