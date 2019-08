F1, Verstappen: “A Spa sarà dura, Albon pilota che stimo. Mondiale? Non credo sia possibile”. 

VERSO IL GP DEL BELGIO

La giornata che anticipa il weekend di Formula 1 di Spa-Francorchamps (Belgio) è all'insegna del mercato. Valtteri Bottas, fresco di rinnovo con la Mercedes, ammette: “Avevo cercato alternative ma questa è la scelta giusta”. Alexander Albon, promosso in Red Bull: “Sono pronto, sarà dura competere con Verstappen”. L'olandese lo elogia: “Lo stimo, è un pilota veloce. In gara avremo difficoltà, dovremo trovare un buon bilanciamento”.

Dopo la pausa estiva, i motori della Formula 1 tornano a rombare sullo storico circuito belga di Spa-Francorchamps, 13esimo appuntamento della stagione. Pista lunga, tecnica, che per caratteristiche sorride alla Ferrari ma è inevitabile che la Mercedes sia favorita. I dominatori delle classifiche piloti e costruttori hanno confermato Valtteri Bottas come seconda guida, al fianco di Lewis Hamilton. Un rinnovo che il pilota finlandese spiega così: “È stato bello avere la conferma. Credo saremo ancora forti, sia nella seconda parte della stagione, sia nel 2020. La firma ha comportato una lunga attesa, ma ora sono molto contento. In complesso quest'anno ho avuto più sfortuna e ho commesso alcuni errori ma non penso di essere calato. Voglio raggiungere il top nella seconda parte della stagione". Poi ammette qualche ammiccamento con altri team: “Avevo sondato alternative prima del rinnovo, ma poi ho capito che la situazione stava andando nella direzione giusta e ho pensato a concentrarmi sulle gare successive aspettando la firma, dunque non c'è stato bisogno di approfondire i contatti con altre squadre”. Chi invece ha cambiato strada è stata la Red Bull, che ha “retrocesso”in Toro Rosso il deludente Pierre Gasly (63 punti, 118 in meno di Verstappen).

Al suo posto Alexander Albon, che si presenta così: “La promozione è stata qualcosa di fantastico e l'emozione per l'esordio è al massimo. Max è al top della forma, devo imparare da lui ma sarà molto difficile stare al suo livello. Ad ogni modo cercherò di fare il mio lavoro e di capire la macchina il prima possibile”. Max Verstappen, chiamato in causa dal suo nuovo compagno di squadra, lo elogia: “È un pilota che stimo. Sapevo della sua promozione già prima delle vacanze, non è stata una sorpresa. Lo conosco da tempo, è un pilota veloce”. Poi l'olandese si concentra sulla gara e sulla classifica generale: “Qui e a Monza credo che saremo più in difficoltà, visti i lunghi rettilinei. Dobbiamo trovare un buon bilanciamento, ma anche gli aggiornamenti potranno essere molto importanti. Il Mondiale credo sia un'operazione impossibile, ma di sicuro darò il massimo in ogni weekend”.