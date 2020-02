F1, test Montmeló: Ricciardo davanti a Leclerc, Hamilton terzo

L'ultima mattinata di test Formula 1 sul circuito catalano del Montmeló vede prevalere la Renault di Daniel Ricciardo con il tempo di 1:16.276. Il pilota australiano registra il crono migliore montando le gomme C5, le più prestazionali. A parità di mescola precede di 84 millesimi la Ferrari di Charles Leclerc e di +0.134 Lewis Hamilton. La Rossa e (soprattutto) la Mercedes si nascondono, dando l'impressione di non voler spingere in tutti i settori. Fine dei test: ora tutti a Melbourne













































A Barcellona ultima giornata di prove prima dell'inizio del Mondiale di F1.



















































Ultime gallery Vedi tutte

La sostanza dei test consiste nello scorrimento ma soprattutto nell'analisi dei tempi. Sul primo versante, la classifica al mattino del day-3 del Montmeló, ultimo appuntamento prima dell'inizio della stagione, dice Daniel Ricciardo. Il pilota australiano è sembrato a suo agio con tutte le mescole e a parità di gomma la sua Renault sta davanti a tutti con il tempo di 1:16.276, registrato con la C5 morbida. Dalle 11 in poi i team entrano in simulazione di qualifica e fioccano tempi interessanti anche da Ferrari e Mercedes. Charles Leclerc compie 76 giri e si ferma a 84 millesimi dal miglior crono mattiniero con una Rossa che presenta qualche modifica al fondo volta a contrastare il cosiddetto “tyre squirt”, cioè i vortici generati dalla deformazione della spalla dei pneumatici quando toccano i cordoli o sono sottoposti a carichi molto alti. Il monegasco stampa il terzo tempo assoluto dei test (1:16.360), migliore di circa cinque decimi rispetto a quello di Sebastian Vettel nel day-2 (1:16.841). Hamilton è invece terzo a +0.134, ben lontano dal crono del compagno di squadra Valtteri Bottas che rimane il più veloce in assoluto in questi test. Il campione del mondo è ancora una volta lo stakanovista della mattina con 89 tornate compiute, frutto di un long run concentrato sulle prestazioni della C3 media.

Sul secondo versante, i tempi vanno anche analizzati e interpretati. Certamente c'è una Renault in crescita, ma Ferrari e Mercedes giocano a nascondersi. Troppo poco credibili le velocità di punta (310.1 km/h per Leclerc, 309.3 per Hamilton, 25 in meno di Kimi Raikkonen su Alfa Romeo), inoltre la sensazione è che entrambi i piloti abbiano voluto girare al massimo in alcuni intermedi per poi alzare il piede nel resto della pista, in modo da capire il reale potenziale della macchina e non farsi notare troppo dalla concorrenza. Ottimo il tempo di Sergio Perez sulla Racing Point (soprannominata nel paddock Pink Mercedes vista l'identicità con la W10 del 2019): il messicano si ferma a +0.382 da Ricciardo, montando però la C3, cioè con due mescole di svantaggio. A parità di gomma, Perez gira quattro decimi più veloce di Leclerc. Non si può dire che sia una sorpresa perché la Racing Point sta facendo benissimo nei test: per Melbourne potrebbe essere una candidata al podio. Chiudono la classifica Carlos Sainz Jr. (McLaren), George Russell (Williams), Daniil Kvyat (AlphaTauri), Romain Grosjean (Haas), Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) e Alexander Albon su una Red Bull che comunque non cerca il tempo con la mescola soft.



TEST F1 MONTMELÓ, DAY 3 - I TEMPI DELLA MATTINA

1. Daniel Ricciardo (Renault), 1:16.276 (C5, 65 giri)

2. Charles Leclerc (Ferrari), +0.084 (C5, 76 giri)

3. Lewis Hamilton (Mercedes), +0.134 (C5, 89 giri)

4. Sergio Perez (Racing Point), +0.382 (C3, 43 giri)

5. Carlos Sainz Jr. (McLaren), +0.544 (C4, 65 giri)

6. George Russell (Williams), +0.595 (C5, 43 giri)

7. Daniil Kvyat (AlphaTauri), +0.638 (C4, 58 giri)

8. Romain Grosjean (Haas), +0.761 (C4, 86 giri)

9. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), +1.139 (C5, 62 giri)

10. Alexander Albon (Red Bull), +1.527 (C3, 59 giri)

Vedi anche Formula 1 F1, Wolff: "Mercedes ancora davanti? Meglio essere prudenti"