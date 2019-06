F1, sorriso Ferrari: Vettel e Leclerc davanti anche nelle libere 3 di Montreal

08/06/2019 di SIMONE REDAELLI

Sebastian Vettel e Charles Leclerc fanno sognare la Ferrari anche nelle libere 3 di Montreal : il tedesco ha chiuso davanti in 1:10.843 con +0.139 sul monegasco. Grande prova per la scuderia di Maranello con le due Mercedes di Hamilton (+0.393) e Bottas (+0.688). Terza forza in pista la Red Bull con Verstappen e Gasly a un secondo dalla vetta. Buon settimo posto per Ricciardo (Renault), mentre Giovinazzi (15°) ha vinto la sfida Alfa con Raikkonen.

Le Ferrari volano in Canada, ma serve calma perché la prova del nove è alle 20 quando scatteranno le qualifiche. La scuderia di Maranello non può più sbagliare dopo Monaco anche se la temperatura dell'asfalto giocherà un ruolo fondamentale. In più bisogna anche capire se la Mercedes si è nascosta: i quattro decimi di Hamilton dalla vetta, infatti, lasciano il dubbio.



La rossa è migliorata, su un circuito favorevole, ma ora dovrà dimostrarlo nel momento che conta, dove ha fallito diverse volte in questa stagione. I presupposti per conquistare la pole, però, ci sono tutti. Sensazioni dei piloti comprese. Sicuramente Seb e Charles saliranno in macchina con molta pressione.



Bisognerà scoprire se la Mercedes si è tenuta un po' di margine, soprattutto nell'ultimo settore, quello più veloce. Sicuramente Hamilton dovrà trovare un assetto migliore perché lo si è visto preso con qualche correzione di troppo. Più guardingo e conservativo anche dopo essere andato a muro ieri. Terza forza la Red Bull, ma distante un secondo dalla vetta. Ottimi Ricciardo (Renault) e Norris (McLaren) che si prendono la quarta fila virtuale.