F1, Sainz: "Fiduciosi per quest'annata. Il mio futuro? Non so ancora dove andrò"

FERRARI

Nella conferenza stampa che precede il Gp del Bahrain, primo appuntamento della nuova stagione, lo spagnolo promuove la SF-24 e non dà indizi sui suoi prossimi passi nel circus

La conferenza stampa che inaugura la stagione della F1 e precede il Gp del Bahrain è ricca di domande per Carlos Sainz, che sembra promuovere la SF-24 dopo i test invernali: "Abbiamo una vettura che abbiamo costruito su misura, i test sono stati positivi. Siamo fiduciosi". Lo spagnolo non dà indizi sul suo futuro, che sarà lontano dalla Ferrari nel 2025: "Non so ancora dove andrò. Valuterò il miglior progetto per poter diventare campione del mondo".

La stagione della F1 è pronta ad iniziare, dopo la pausa invernale, e i riflettori sono puntati su Carlos Sainz e la Ferrari, un binomio che vedrà esaurirsi la sua collaborazione al termine della stagione. La Rossa di Maranello ripartirà con Lewis Hamilton e Charles Leclerc, mentre lo spagnolo non ha ancora deciso del suo futuro. Lo conferma lui stesso, nella conferenza stampa che precede il Gp del Bahrain: "Non so ancora dove andrò e quale sarà l'opzione migliore per il mio futuro. So solo che voglio dare il massimo in questo mio ultimo anno in Ferrari, vivendo al meglio la mia stagione a Maranello. Ho lavorato tanto e sodo durante l'inverno, e ora avrò tanto tempo per gareggiare e nel mentre vedere quale sia il progetto migliore. La mia idea è di cercare una soluzione a medio-lungo termine che mi consenta di realizzare quello che è il mio sogno: diventare campione del mondo".

Ma quali sono le prime sensazioni sull'annata delle Ferrari? Carlos Sainz risponde così: "Siamo qui per la prima gara in Bahrain, ma è passato talmente poco tempo dall'ultima che mi sembra di aver corso l'altroieri negli Emirati Arabi. Gli inverni di riposo sono sempre più brevi e anche i test pre-stagionali: questo da un lato è positivo perché non perdiamo mai il ritmo, dall'altro è stressante. Com'è questa Ferrari? Abbiamo fatto dei buoni test, completando tutti i programmi e gli obiettivi che ci eravamo prefissati. La SF-24 è una vettura che abbiamo voluto fortemente in ogni sua componente e che abbiamo cercato di costruire su misura per eliminare alcuni difetti. Siamo molto fiduciosi".

