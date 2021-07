F1, nuove monoposto dal 2022: ecco cosa cambia

CAMBIAMENTO EPOCALE

Presentato a Silverstone un modello dei bolidi che si sfideranno in pista nel prossimo Mondiale con un sacco di novità

A Silverstone ha iniziato ufficialmente a prendere forma anche il Mondiale 2022 di Formula 1. Sulla pista britannica è stato presentato un modello in scala naturale di quelle che saranno le monoposto della prossima stagione, annata in cui ci sarà un cambiamento epocale non solo dal punto di vista tecnico. Pneumatici da 18 pollici, semplificazione delle ali e reintroduzione massiccia dell'effetto suolo sono solo alcune delle novità. Formula 1, le monoposto del Mondiale 2022 Getty Images

Getty Images

I deviatori di flusso delle monoposto saranno vietati e al loro posto verranno posizionati dei canali Venturi che produrranno l'effetto suolo facendo ritornare il concetto di "vetture ala". Il ruolo delle ali sarà notevolmente ridimensionato con tre elementi in quella anteriore e due in quella posteriore. Il Drs resterà, ma la sua efficacia sarà diminuita visto il minor carico generato dalle ali stesse.

La figura delle monoposto sarà più snella e semplice, con molte zone vietate allo sviluppo aerodinamico. Niente più pinne o elementi aerodinamici vicino alle prese d'aria dei freni, per esempio. Il peso aumenterà di circa venti chili per una power unit più pesanti e la maggiore massa degli pneumatici da 18 pollici rispetto ai 13 attuali. Il fianco delle gomme sarà ribassato con una struttura più rigida, costringendo alla riprogettazione delle sospensioni che dovranno molleggiare di più rispetto ad ora, essendo vietate quelle idrauliche così come gli smorzatori inerziali.