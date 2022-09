F1: nasce Monza 100, l'app per il GP d'Italia 2022

FORMULA 1

Il servizio, attivo da lunedì 5 settembre, è pensato per migliorare l'esperienza dei tifosi all'interno dell'Autodromo

Tutte le informazioni sul Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2022 in una sola applicazione per smartphone. È attiva da oggi, lunedì 4 aprile, "Monza 100", l’app ufficiale dell’Autodromo Nazionale Monza che permetterà ai tifosi di rimanere costantemente aggiornati su tutto quello che c’è da sapere sulle attività di pista, le iniziative di intrattenimento per il pubblico, i punti di interesse all’interno del Circuito e la viabilità esterna. Il pubblico non mancherà così nessun appuntamento del ricco parterre di iniziative previste per la gara più attesa della stagione, tra l’8 e l’11 settembre 2022.

Nell’anno clou della storia del Circuito brianzolo, quello del centenario, arriva quindi un’altra grande novità per i tifosi. Grazie all’app Monza 100 il pubblico avrà a portata di smartphone una singola piattaforma, user friendly, dove trovare tutte le informazioni utili per vivere un weekend di motorsport e divertimento all’interno dell’Autodromo brianzolo.

L’app è disponibile per dispositivi Android e iOS ed è scaricabile collegandosi al sito ufficiale del Circuito monzanet.it o da Play e Apple Store. Installandola sul proprio cellulare, si potrà, ad esempio, vedere su una mappa l’esatta ubicazione dei parcheggi esterni all’autodromo, dei punti ristoro, degli erogatori d’acqua attivi per il weekend e delle tribune. Accedendo alla sezione "La mia tribuna", l’applicazione mostrerà invece il percorso migliore per raggiungerla dagli ingressi dell’Autodromo.

Grazie alla partnership con Monza Mobilità, dall’app Monza 100 sarà possibile prenotare il proprio parcheggio in tutti i posteggi esterni creati per l’evento e acquistare il biglietto per i bus navetta che portano in Circuito. I tifosi, oltre alla sezione "News" con tutte le ultime notizie relative al Tempio della Velocità, avranno inoltre sempre sottomano il calendario eventi completo del fine settimana, con l'opportunità di impostare una notifica push 30 minuti prima di ogni iniziativa programmata in pista e non.

Sarà dunque possibile tenere monitorato il timetable di tutte le sessioni dei piloti di Formula 1, Formula 2, Formula 3 e Porsche Mobil 1 Supercup, così come ricevere un aggiornamento costante su tutte le attività pensate per lo svago del pubblico tra venerdì 9 e domenica 11 settembre.

Infine, accedendo alla sezione "Punti di interesse", ci si potrà documentare sull’esatto posizionamento dei servizi più importanti allestiti appositamente per il fine settimana, scoprendo i percorsi più veloci per raggiungerli. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili sul sito monzanet.it e sui social del Circuito.