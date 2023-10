F1 Losail, le pagelle: Verstappen e Piastri in orbita, Leclerc nella "terra di nessuno"

LOSAIL AI VOTI

Solo l'emergente australiano della McLaren al livello del tre volte iridato nel GP-sauna di Losail

© Getty Images MAX VERSTAPPEN: VOTO 10 Dieci in pagella e quattordici vittorie in stagione (su diciassette gare) per il tre volte campione del mondo. Qatar doveva essere e Qatar è stato. Per fare le pulci a Max potremmo solo dire che non è riuscito a laurearsi campione tagliando per primo il traguardo nel mini-GP ma non ce la sentiamo di sottolineare il trascurabile "vulnus". Da ammirazione incondizionata il suo incedere senza macchia nel GP domenicale: nessuna sbavatura e un senso di padronanza assoluta che tocca agli avversari provare a scalfire. Tra i candidati a farlo, Losail ha proposto un nome nuovo o quasi.

OSCAR PIASTRI: VOTO 10

Protagonista assoluto - nella Sprint del sabato - di una vera e propria "notte dell'Oscar", per banale che sia. Dopo un avvio di stagione (ma è pur sempre quella del debutto!) a corrente alternata, il ventiduenne di Melbourne ha decisamente messo la freccia sul compagno di squadra Norris, calcando per la prima volta a Losail il gradino più alto del (mini) podio della vigilia. Il presente è di Verstappen ma verosimilmente il futuro appartiene ad Oscar: saranno presto a confronto, è la prossima sfida stellare della storia della Formula Uno e non vediamo l'ora che abbia inizio!

LANDO NORRIS: VOTO 8

Poor Lando... Ce la sta mettendo tutta, ha grinta e carattere ma gli manca quel qualcosa in più che può fare la differenza e la storia. È ormai chiaro che gli astri (e non solo quelli) sono tutti dalla parte del suo (ancor più) giovane compagno di squadra. Norris tira fuori le unghie in gara ma il messaggio radio dal ponte di comando papaya mentre produce il massimo sforzo per agganciare la McLaren gemella ("basta lottare, portiamola a casa") è una mazzata sul morale del pilota inglese. La sensazione è quella che - al di là della singola circostanza - il team abbia fatto una scelta di campo.

GRAN PREMIO DEL QATAR: VOTO 4

Forse il peggiore evento del 2023 (almeno fin qui) sotto molteplici punti di vista. Non ultimo (tutt'altro) quello della sicurezza. Laggiù hanno avuto quasi due anni di tempo per modificare la pista dopo gli analoghi problemi con i cordoli della precedente e prima edizione (21 novembre 2021). Il risultato è lì da vedere. Sabbia in pista al venerdì, pista stessa modificata tra il venerdì e il sabato, obbligo di cambiare pneumatici ogni diciotto giri, una interminabile lista di infrazioni, convocazioni in Direzione Gara, avvertimenti, reprimende e penalizzazioni. Non ci siamo: i nuovi orizzonti della Formula Uno continuano a denunciare limiti evidenti.

GEORGE RUSSELL: VOTO 7

Ricostruisce giro dopo giro una gara "distrutta" al via dalla Mercedes gemella, senza perdersi d'animo e senza infierire sul grossolano errore al via da parte di LEWIS HAMILTON (VOTO: 4, non abbiamo scelta). Aplomb da lord e piede pesante da parte di George che autografa diciassette dei ventuno punti incamerati dalle Frecce Nere nel weekend qatariota, per un vantaggio sulla Ferrari che sale a ventotto punti.

FERRARI: VOTO 5

D'accordo, non c'era modo (e poi tempo) di riparare il danno alla SF-23. Certo che - per quanto... romantica - l'immagine dello sgocciolio sull'immacolato pavimento del garage rosso è emblematica di un Mondiale da dimenticare in fretta. All'insegna di una mediocrità simboleggiata dal quinto posto di Leclerc nella "terra di nessuno" tra le squadre da podio e quelle da centro gruppo e illuminata solo dalla "fiammella" ormai fioca della vittoria di Sainz a Singapore, ormai quasi un mese fa.

ALFA ROMEO SAUBER: VOTO 6,5

La partnership italoelvetica è ai titoli di coda ma nel GP del Qatar mette a segno una doppia presenza nella top ten (ottavo Bottas, nono Zhou) non proprio da spellarsi le mani ma se non altro da riconoscere e apprezzare, anche perché vale pesanti punti mondiali. Valtteri aveva già messo nel mirino una prova solida con la quinta fila in griglia. Il suo compagno di squadra cinese beneficia a piene mani delle penalità da track limits che hanno colpito alcuni suoi colleghi: Perez, Stroll, Gasly e Albon. Peggio per loro. Come si dice: chi vince (e chi va a punti) ha sempre ragione.