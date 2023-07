F1, Leclerc: “Dobbiamo migliorare nei dettagli. Speriamo nel meteo”  

FERRARI

Il pilota monegasco si è così espresso durante la conferenza stampa di presentazione del GP del Belgio: “I team sono tutti vicini, dobbiamo sbagliare meno”. Sainz: “I miglioramenti di quest’anno aiuteranno la vettura del 2024”

F1, giovedì piovoso per i piloti a Spa















































1 di 25 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 25 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Charles Leclerc ha analizzato la situazione attuale del proprio team durante la conferenza stampa di presentazione del Gran Premio di Spa-Francorchamps: “Dobbiamo migliorare, facendo più attenzione ai dettagli e commettendo meno errori. Speriamo di essere competitivi con la pioggia”. Sainz valuta la monoposto: “Siamo migliorati dal punto di vista dell’imprevedibilità, dobbiamo massimizzare il potenziale nel finale di stagione."

Charles Leclerc cerca il riscatto dopo i risultati negativi arrivati a Silverstone e all’Hungaroring: nella conferenza stampa di presentazione del Gran Premio del Belgio (circuito dove ottenne la sua prima vittoria in Formula Uno), il pilota monegasco ha analizzato il momento attuale di Ferrari e ha parlato del meteo: “Cerco sempre di fare il mio meglio. Per me questo è un luogo speciale, anche se la mia prima vittoria arrivò in un momento particolare, triste. Speriamo il meteo regali delle emozioni: l'auspicio è di essere competitivi in queste condizioni, dal momento che con tutta la pista bagnata o interamente asciutta ci troviamo bene, mentre abbiamo spesso faticato con la pista parzialmente asciutta, ma abbiamo studiato la situazione quindi siamo fiduciosi. I team sono tutti vicini in qualifica, in Ungheria eravamo tutti in circa sette decimi nel Q3, i minimi dettagli fanno la differenza. A Budapest abbiamo lasciato delle prestazioni qua e là, dobbiamo migliorare e commettere meno errori per massimizzare i risultati.”

Sainz ha invece parlato così ai microfoni delle tv presenti: “La vettura è migliorata sul fronte dell'imprevedibilità. Tuttavia in F1 è fondamentale lo sviluppo del progetto, molte scuderie hanno incrementato le prestazioni e sono competitive sempre di più, come McLaren e Mercedes. Noi abbiamo capito i nostri errori e stiamo lavorando bene: i miglioramenti sulla macchina di quest’anno aiuteranno anche quella dell’anno prossimo, che abbiamo già provato dal punto di vista aerodinamico. Dobbiamo massimizzare la nostra vettura, consapevoli di essere in lotta con altre squadre e che i dettagli fanno la differenza.” Chiude infine con un saluto a Mekies: “Ha fatto tanto per noi, è stato molto importante e lo apprezziamo. Ora andrà a fare un’altra esperienza, probabilmente come team principal."