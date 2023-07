F1, Leclerc alla vigilia di Silverstone: "In Austria passi in avanti"

Caccia al riscatto

Il monegasco della Ferrari parla in conferenza stampa ma puntualizza: "La Red Bull è più forte". Sainz sulle scelte a Spielberg: "Ho capito il punto di vista del team"

© Getty Images Vigilia di Silverstone in Formula 1. Nella conferenza stampa del Gp di Gran Bretagna, Charles Leclerc parla dei progressi della Ferrari, anche se la Red Bull resta davanti: "In Austria abbiamo avuto un passo migliore con ottime sensazioni, ma loro sono ancora più forti". Carlos Sainz, invece, dice di aver compreso la scelta del team di non fargli superare il compagno di scuderia: "A mente fredda riesci a capire le decisioni di squadra".

La Ferrari va a caccia di conferme a Silverstone, dopo l'ottimo secondo posto di Charles Leclerc al Red Bull Ring. Nella conferenza stampa che precede il Gp di Gran Bretagna, il monegasco mostra apprezzamento per i progressi della Rossa: "Penso che da Barcellona il feeling stia andando nella giusta direzione. Non siamo riusciti a trovarlo in Catalogna, ma in Austria il passo è stato migliore rispetto all'inizio della stagione e abbiamo avuto ottime sensazioni. Ci sono stati passi avanti, ma non dobbiamo farci trascinare dall'entusiasmo. La Red Bull è parecchio avanti e resta più forte. Credo che la pista di Silverstone, inoltre, possa mettere in luce le nostre debolezze. Probabilmente soffriremo di più rispetto all'Austria, ma come ritmo abbiamo compiuto un passo in avanti".

Il Gran Premio della Gran Bretagna vedrà l'introduzione delle nuove gomme Pirelli, che rendono ottimista il team principal Frederic Vasseur. Leclerc resta però guardingo: "Non sono certo che possano aiutarci. Durante le prove libere sarà molto importante valutare questo aspetto e capire quanta differenza facciamo in termini di degrado. Bisogna capire se ci sia bisogno di adattare la vettura a queste nuove specifiche. Scopriremo di più sulle gomme solo provandole".

Per Carlos Sainz, invece, la conferenza stampa è anche un'occasione per tornare sulla scelta della Ferrari di lasciare Leclerc davanti allo spagnolo in Austria: "Mi hanno spiegato e ora capisco. Quando analizzi le cose con calma comprendi il punto di vista del team. Bisogna considerare anche i due pit stop che mi hanno impedito di tornare davanti. Avrei voluto continuare come ha fatto Verstappen, ma capisco la decisione. Il track limit? Quando ti avvisano non sai mai a quale giro si riferiscano, sai solo di non poterlo controllare. Poi abbiamo scoperto solo dopo che molti non erano stati presi in considerazione: questo dimostra che qualcosa non andava e bisognava trovare una soluzione".

La fiducia nell'SF-23, però, non è crollata: "Siamo ancora lontani dalla Red Bull, ma in condizioni normali stiamo bene. Abbiamo fatto progressi, dobbiamo continuare così e testarla in condizioni di vento, uno dei nostri punti deboli, e potremmo farlo anche qui a Silverstone. La Mercedes su questo circuito va forte, ma l'hanno scorso ho vinto non avendo un'ottima macchina e per questo noi vogliamo lottare qui, come fatto in Austria, e se succederà qualcosa proveremo ad approfittarne". Eppure, la sensazione è che servirà qualche passo falso della Red Bull: "Spero di salire sul podio da qui alla fine dell'anno e questo mi motiva. Il secondo successo della Ferrari? Se Max e il suo team non sbagliano nulla potrebbero davvero vincerle tutte".

