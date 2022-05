F1, la Red Bull prolunga il contratto di Perez

L'ANNUNCIO

Il pilota messicano confermato sino al 2024: "Settimana incredibile dopo la vittoria a Monaco"

A due giorni dal successo sulle strade del Principato di Monaco, Sergio Perez ha ricevuto il "premio" più atteso per una vittoria storica. La Red Bull, infatti, ha annunciato il prolungamento biennale del suo contratto. Il 32enne pilota messicano, approdato in squadra la scorsa stagione, continuerà a correre in Formula 1 con il team anglo-austriaco fino al termine del 2024. © Getty Images

"Per me questa è stata una settimana incredibile: vincere il GP di Monaco è un sogno per qualsiasi pilota e poi seguirlo con l'annuncio che continuerò con il team fino al 2024 mi rende estremamente felice. Sono davvero orgoglioso di farne parte, mi sento davvero a casa. Stiamo lavorando molto bene insieme e il mio rapporto con Max (Verstappen; ndr) dentro e fuori dalla pista, ci sta sicuramente aiutando a spingerci ancora di più in avanti. Abbiamo realizzato grandi imprese come team e questa stagione lo sta dimostrando, sono curioso di vedere cosa ci riserverà il futuro", le sue parole.

Con i risultati dalla sua parte, la Red Bull non poteva farselo scappare. "Da quando è entrato a far parte del team, Checo ha svolto un lavoro fantastico. Più e più volte ha dimostrato di essere non solo un magnifico giocatore di squadra, ma man mano che il suo livello di comfort è cresciuto, è diventato una vera forza da non sottovalutare in griglia. Quest'anno ha fatto un altro passo avanti e il distacco Max, che è il campione del mondo, si è notevolmente ridotto. Lo dimostrano la pole di Jeddah e la vittoria a Montecarlo. E' stato facile per noi decidere di continuare con lui, che con Max forma una coppia in grado di portarci il massimo dei risultati", ha detto il team principal Christian Horner.