F1, il GP di Monza non si tocca: "Presto firmeremo il rinnovo"

Il GP di Monza di Formula 1 è salvo. L'accordo per il prolungamento del contratto fino al 2024 è praticamente trovato: "Firmeremo, nei prossimi giorni.

Mancano alcuni dettagli, ma con Liberty Media troveremo la quadra", ha confermato Angelo Sticchi Damiani. Il presidente di Aci Italia, nella conferenza stampa di presentazione del GP d'Italia che si correrà questo weekend, ha poi ammonito: "Questo bellissimo autodromo ha bisogno di essere migliorato, c'è il consorzio del Parco di Monza, c'e' Aci Italia, speriamo in contributi governativi perche nel 2022 l'Autodromo di Monza possa presentarsi in una nuova veste".



Il GP d'Italia compie 90 anni, ma si guarda già avanti: "Sarebbe bellissimo essere qui tra dieci anni, a presentare il Gran Premio del centenario.

FONTANA: "AUTODROMO ECCELLENZA LOMBARDA"

"L'Autodromo è un'eccellenza di Regione Lombardia, che decisamente va rilanciata, sono contento di aver partecipato al raggiungimento della stipula della nuova convenzione, ci vedremo di sicuro per il centenario". Lo ha dichiarato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, in chiusura della presentazione del 90 mo Gran Premio d'Italia a Monza, questa mattina. "Noi crediamo nella realizzazione e nella miglioria di tutto il Parco di Monza, di cui l'autodromo è una parte", ha aggiunto Fontana: "Ricordo il progetto con il politecnico di Milano per la sperimentazione di veicoli a guida autonoma che - ha concluso - vede la struttura protagonista anche della ricerca scientifica".

CONTRATTO TRA ACI E PARCO DI MONZA PER L'AUTODROMO

"Oggi firmeremo un contratto decennale con il Comune di Monza, funzionale alla stipula di quello con Liberty Media". Lo ha dichiarato il presidente Aci Angelo Sticchi Damiani, in apertura della conferenza stampa del 90 Gran Premio d'Italia a Monza. "La storia continua e oggi scriviamo un capitolo importante, dando continuità per quasi dieci anni al rapporto tra Aci, Sias e il consorzio del Parco di Monza", che serve a dare a Liberty Media, società che gestisce la Formula Uno, la certezza di avere la disponibilità del circuito per i prossimi anni. Damiani ha proseguito parlando del lavoro di squadra e sottolineando la collaborazione di "Regione Lombardia e Comune di Milano" per raggiungere la firma.