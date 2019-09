F1 Belgio, Leclerc commosso: "Dedicata al mio amico Anthoine"

Charles Leclerc commenta con un po' di commozione il trionfo di Spa, il suo primo in carriera in Formula 1, arrivato all'indomani della morte di Anthoine Hubert, suo coetaneo e amico fin dai tempi dei kart: "Da una parte un sogno che avevo sin da bambino si è realizzato oggi - ha detto il monefasco - Dall’altro è stato un fine settimana molto difficile. Ho perso un amico e voglio dedicare la mia prima vittoria a lui, perché siamo cresciuti assieme. Per ciò che è accaduto ieri non posso godermi appieno questo successo, ma lo porterò sempre nel cuore".

Per quanto riguarda l'analisi del GP, Charles ammette che si è trattato di un trionfo tutt'altro che semplice: "È stata una gara difficile, ho faticato con le gomme verso la fine. Sono molto contento da parte mia per come le ho gestite e devo sicuramente dire grazie a Seb per aver tenuto dietro Lewis per un po'. Sarebbe stato impossibile vincere senza il suo aiuto. Monza? Sicuramente è un weekend fondamentale per noi e puntiamo a fare il massimo, con il supporto di tutti i tifosi della Ferrari".

C'è decisamente più delusione nelle parole di Sebastian Vettel, che non è riuscito a capitalizzare il secondo posto in griglia di partenza: "Ho effettuato il pit-stop presto per stare davanti a Lewis, ma col senno di poi si è rivelato troppo presto. A quel punto non ero in grado di tenere il secondo posto, non avevo passo e non mi sentivo a mio agio in macchina, il mio compito è diventato tenere dietro le Mercedes. Io penso sempre innanzitutto a me stesso, ma in questo caso è stato chiaro che dovevo aiutare il team e la cosa mi è riuscita. Per la Ferrari è stata una grande giornata. Monza? Dovrebbe essere un buon weekend per noi, su quel tipo di piste abbiamo un bel passo, vedremo come andranno le cose".

Ha parlato anche il team principal della Scuderia, Mattia Binotto: "Sono contento per Leclerc, per la squadra e per i nostri tifosi. È stata una gara lunga e difficile, Abbiamo sofferto noi al muretto e sono convinto abbia sofferto negli ultimi giri anche chi era seduto sul divano, ma l’importante era portarla a casa. Felice anche di come è stata gestita tra i due piloti. Oggi a Seb bisogna riconoscere il merito di aver aiutato Charles e aver giocato di squadra. Doppietta mancata? Quando parti in prima fila ci devi sempre provare, poi le gare sono anche queste. Loro hanno girato molto forte anche sulle gomme medie, ma ci saranno altre occasioni, a iniziare dalla prossima gara. A Monza le aspettative so sono elevate, tocca a noi cercare di tenerle basse. Si tratta di un’altra pista di motore e rettilinei, forse anche più di Spa. Porteremo la nostra terza power unit e la nostra prima preoccupazione è che sia affidabile".