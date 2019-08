F1 Belgio, Hamilton e Verstappen: "Ferrari qui molto veloci"

Lewis Hamilton riconosce l'ottimo stato di forma con cui la Ferrari si è presentata a Spa, al rientro dalla pausa estiva: "Abbiamo fatto alcune modifiche al set up della macchina per la seconda sessione e mi sono sentito decisamente meglio rispetto alla prima - ha detto il leader del Mondiale - Comunque c'è ancora tanto lavoro da fare. Le Ferrari sono state piuttosto veloci e soprattutto nel primo settore perdiamo parecchio da loro. Recuperiamo in quello centrale e siamo più o meno sugli stessi tempi nell'ultimo. Il distacco sembra pesante a vederlo, ma lo sapevamo che sarebbero stati molto veloci qui, perché sui rettilinei hanno fatto la differenza per tutto l'anno".

Della stessa opinione Max Verstappen: "Il feeling generale è stato buono - ha spiegato l'olandese della Red Bull - Abbiamo girato un po' giù di motore, quindi penso che domani andremo più forte. Star vicino alle Ferrari in qualifica però sarà dura, sono veloccisime qui, anche se non è certo una sorpresa. Dove possiamo limare il distacco? Non credo ci sia molto margine, stiamo già girando tutti molto scarichi...Potremmo rimuovere completamente l'ala (ha scherzato, ndr), ma non credo sia una buona idea".

Un po' di emozione, invece, nelle parole di Alexander Albon, che ha terminato la sua prima giornata da pilota Red Bull dopo l'avvicendamento con Gasly: "È andata abbastanza bene, ma è difficile dare un giudizio perché sto ancora cercando di capire al meglio la macchina. È molto diversa dalla Toro Rosso, ma questo è il percorso che devo fare. Cosa mi ha sorpreso? Nulla di specifico, ma devo cambiare completamente il mio stile di guida, resettare tutto e partire da zero. Le penalizzazioni mi hanno spinto a lavorare soprattutto sul passo gara, ma ci sono ancora tanti progressi che devo fare".