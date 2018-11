Alonso resta in McLaren: correrà ancora la 500 Indy

11/11/2018

Fernando Alonso ci riprova nel 2019: correrà di nuovo la 500 Miglia di Indianapolis e sempre con il team McLaren. Il 26 maggio prossimo lo spagnolo andrà a caccia della vittoria per completare la "Triple Crown" dopo le vittorie del GP di Monaco (2006 e 2007) e alla 24 Ore di Le Mans (2018). Da "pensionato" della F1, Nando è lanciato verso nuove sfide e non abbandonerà la McLaren: "Ho chiarito già da tempo il mio desiderio di realizzare la Triple Crown e ho avuto un'esperienza incredibile a Indianapolis nel 2017. Sapevo che se c'era l'opportunità dovevo tornare e sono particolarmente felice di farlo ancora con la McLaren: sono contento che abbiano deciso di andare avanti. È una gara difficile, sarà una grande sfida, ma siamo piloti ed è per questo che corriamo", le parole di Alonso.



Sogna in grande anche il Ceo della McLaren, Zak Brown: "Ci godiamo il ritorno a Indy, dove la McLaren ha un lungo e ricco rapporto con la 500 di Indianapolis ed è un affare ancora aperto per noi e Fernando. È una grande sfida, abbiamo il massimo rispetto per la gara e per i nostri concorrenti, quindi non ci facciamo illusioni, ma la McLaren e Alonso saranno in prima fila".