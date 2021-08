The "Foust" and the Furious, McLaren sceglie negli USA il proprio pilota per il debutto in Extreme E 

EXTREME E

Il 48enne pilota di Denver sarà nel 2022 al volante del SUV elettrico schierato da McLaren nella serie che fa tappa a fine mese in Groenlandia.

di

STEFANO GATTI

Dopo Arabia Saudita e Senegal, Il campionato Extreme E fa rotta sulla Groenlandia per la sua terza tappa stagionale, l'Arctic Prix in programma l'ultimo weekend di agosto ma c'è chi - come McLaren Racing - è già concentrato sul proprio debutto 2022 nella serie riservata ai SUV elettrici lo fa annunciando l'ingaggio dello specialista statunitense Tanner Foust, in attesa di svelare l'identità della controparte femminile nell'abitacolo dell'Odissey 21 "papaya".

Popolarissimo da almeno un decennio nel suo Paese, personaggio televisivo, pilota eclettico e dal palmares parecchio consistente, Tanner è stato quattro volte medaglia d'oro degli X Games, ha vinto due volte il campionato di Formula Drift ma soprattutto si è laureato quattro volte campione USA di rallycross in un arco temporale di ben nove anni: dal 2010 al 2012 e poi (scusate il ritardo...) ancora nel 2019! Non solo, Foust è a tutt'oggi l'unico pilota del suo Paese capace di vincere un prova del Campionato Europeo Rallycross, nel quale ha raggiunto in due occasioni (2011 e 2012) il podio della classifica finale. Queste le sue prime parole (tutt'altro che banali) da pilota "extreme" di McLaren Racing, il cui debutto l'anno prossimo è stato annunciato esattamente due mesi fa:

"Correre per la McLaren è il sogno di ogni pilota e la possibilità di farlo in questa serie innovativa e carica di suggestioni lo rende ancora più speciale. Il concetto alla sua base è unico e la sfida impegnativa. Mi permetterà di attingere alla mia esperienza specifica ed alle mie capacità, facendo oltretutto parte di una buona causa in relazione ad alcune tematiche prioritarie a livello di pianeta e società".

Oltre ai successi già riportati, vale la pena ricordare che della ormai lunga (e diversificata!) carriera di Tanner Foust fanno anche parte esperienze nelle ruote scoperte, alla Pikes Peak Auto Hill Climb, nei rallies, nelle gare su ghiaccio, in quelle per vetture sport e nella gare tipo "Baja. Tanner ha pure rappresentato gli USA nella Race of Champions dal 2008 al 2010.

Del curriculum non agonistico (ugualmente ricco) di Tanner - che è pure laureato in biologia molecolare - fanno parte diverse performances acrobatiche, partecipazioni al programma tv Top Gear e - nel ruolo di stunt driver - a film come The Fast and Furious, The Bourne Ultimatum and The Dukes