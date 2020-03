Siemens, i nuovi treni a batteria

e-planet

Il gruppo tedesco Siemens ha dichiarato di aver ricevuto un'ordinazione per 20 treni elettrici ibridi. La richiesta è arrivata dalla SFBW, azienda di trasporto locale del Baden-Wurttemberg. I convogli sono costituiti da due vagoni accoppiati con 120 posti a sedere. Il raggio di azione è di 80 chilometri con la sola alimentazione a batteria, batteria che si ricarica quando il treno può collegarsi ai cavi aerei.