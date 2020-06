Milano si conferma capitale delle auto elettriche ma in Europa l'Italia è ancora indietro

Milano, la città più smart d'Italia, conferma il suo primato anche per quanto riguarda le auto elettriche: ci circola infatti il 25÷ delle auto a batteria dell'intero stivale. Ovviamente non basta per salire sul podio del primato europeo e l'Italia si posiziona così solo al diciasettesimo posto su ventidue nella classifica di LeasePlan EV Readiness Index 2020. I tre Paesi europei più proiettati sulla mobilità elettrica sono invece Olanda, Norvegia e Regno Unito.