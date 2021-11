L’incredibile spettacolo delle Navi Fantasma

Il mare si sa, prima o poi restituisce tutto. In Giappone l’ennesima dimostrazione. A 1300 chilometri a sud di Tokyo, nella zona meridionale dell’arcipelago delle Isole Ogasawara, si trova il vulcano sottomarino Fukutoku-Okanoba. Proprio come accade nei vulcani terrestri, anche dai vulcani sottomarini fuoriesce del magma. In questo caso da delle fratture presenti sui fondali. La prima eruzione monitorata del Fukutoku-Okanoba risale al 1904 la caratteristica di tali eventi è quella di creare piccoli isolotti artificiali composti da ceneri e lava indurita, che successivamente in tempi relativamente brevi, sprofondano nelle acque.