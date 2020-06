La sfida di Lorena Bega: E-Biker per una settimana con Liv

Dal motore alla batteria, ma sempre su due ruote: Liv ha messo alla prova Lorena Bega, motociclista e influencer. Vivere una settimana senza scooter, ma girare per la città in sella alla E-Bike Liv Thive E+ Ex Pro. Un'avventura tutta nuova per la giovane che ha accettato ed è rimasta sorpresa: "Sapete benissimo cosa ne pensavo all'inizio di questa esperienza – ci ha raccontato Lorena – e su alcune cose mi devo ricredere. La bici ti concede la possibilità di essere paziente, di avere tempo a disposizione. Avevo il timore di non arrivare in tempo al lavoro ma invece sono rimasta sorpresa di essere arrivata in anticipo. Cioè, varie volte ho impiegato meno tempo di quello che normalmente impiego in scooter nello spostamento in città. Ho avuto tempo, sono uscita dalla frenesia. Mi sono concessa il tempo per guardarmi intorno. Ho avuto la possibilità di rendermi utile a me stessa perché mi sono allenata nelle trasferte, ho fatto movimento ed è come se fossi andata in palestra ogni volta che salivo in bici”. Una svolta green nella vita per @elleb_02, questo il suo profilo instagram.