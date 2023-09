Loeb ci riprova: "Sfortunati a luglio, darò il massimo per fare risultato"

EXTREME E

Il quarantanove alsaziano è il campione in carica della serie riservata ai SUV elettrici

© Extreme E Sarà ancora Sebastien Loeb a sostituire Nasser Al-Attiyah nel team ABT Cupra XE per la tappa italiana di Extreme E 2023 in Sardegna. Round 7 e Round 8 (Island X Prix) sono in programma nel fine settimana di sabato 16 e domenica 17 settembre. Per il nove volte campione del mondo rally (nonché vincitore della Season 2 dello scorso anno nel team di sir Lewis Hamilton), si tratta di un ritorno al volante del SUV elettrico Odyssey 21 nella replica dell'Island X Prix sardo di metà luglio.

© Extreme E

"È bello tornare in Sardegna per un paio di altre gare con ABT e Cupra. Non vedo l'ora di fare di nuovo squadra con Klara, perché ho un ricordo molto buono dell'ultima volta. In quella occasione non riuscimmo a fare il risultato che ci saremo aspettati e che probabilmente avremmo meritato. Daremo il massimo per fare meglio questa volta".

Questa la... dichiarazione d'intenti di Loeb in vista del secondo "passaggio in Italia" della serie riservata ai SUV elettrici, entrato a fine agosto in calendario in sostituzione dell'appuntamento originariamente previsto in Brasile o negli USA proprio nel weekend centrale di settembre. Nei due round di inizio estate, il campione in carica aveva messo a segno un quarto ed un sesto posto. Come allora, l'alsaziano farà coppia con specialista svedese Klara Andersson.

Nella classifica generale alla vigilia del doppio appuntamento bis in Sardegna, la sfida per il titolo di Seasoin 3 riguarda la coppia formata dallo svedese Mattias Ekstroem e dalla spagnola Laia Sainz (Acciona Sainz XE Team) e quella tutta svedese Johan Kristofferson-Mikaela Ahlin-Kotulinsky (Rosberg X Racing), separati da quattro soli punti: 109 a 105.