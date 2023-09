Extreme E, Round 7: Acciona Sainz Xe Team domina e allunga in classifica

EXTREME E

In Sardegna vince la prima gara il duo Ekstrom/Sanz e guadagna punti cruciali in campionato sui rivali Rosberg X Racing, quarti

Torna la Extreme E ed è nuovamente appuntamento in Sardegna, con Capo Teulada come palcoscenico. Dopo la vittoria del team Andretti nella Redemption Race con Munnings e Hansen, nel Grand Final domina Acciona Sainz Xe Team, che prende il comando nelle battute iniziali della gara e lo mantiene fino alla fine, complici i problemi degli altri concorrenti. Secondo posto per Cupra Xe, mentre Rosberg X Racing termina al quarto posto.

Il campionato di SUV elettrici torna ancora in Sardegna per il penultimo appuntamento stagionale con gli X Prix: nella cornice dell’area dell’Esercito a Capo Teulada, con un percorso ripensato dopo i due precedenti round di luglio, si sfidano oggi le dieci vetture con un occhio particolare al duello tra il team Rosberg X Racing e Acciona Sainz Xe. Domina il duo Ekstrom/Sanz e allunga in classifica generale. Dopo le qualifiche, la Redemption Race viene vinta da Andretti Team, che trova la vittoria davanti alla JBXE di Jenson Button, abile con Bakkerud a trovare il sorpasso nel finale sulla Gmc Hammer.

Problemi per McConnell in avvio per la X44 Vida Carbon Racing, mentre termina velocemente anche la gara di Molinaro. Arriva quindi il momento della Grand Final, che vede un susseguirsi di colpi di scena: alla prima curva Kristoffersen viene sorpassato da Ekstrom, Veloce Racing e Carl Cox Motorsport e poco dopo si pianta per parecchio tempo prima di ripartire. Acciona Sainz Xe Team ha la possibilità di allungare in classifica e vince agevolmente, complici i problemi di tutti gli altri concorrenti tranne Cupra, che termina seconda davanti a Veloce (prima bloccata per la visibilità ridotta e poi per un difetto al posteriore) e Rosberg X Racing, che recupera una posizione a causa del ritiro di Block.