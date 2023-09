Extreme E, Round 7: il team X44 Vida Carbon vince gara-2, delusione Ekstrom/Sanz  

EXTREME-E

McConnell e Gutierrez trionfano davanti al team Rosberg, debacle per Acciona/Sainz: ultimo posto in Redemption Race

© Extreme E Grande colpo di scena in gara-2 del settimo Round di Extreme E in Sardegna. Il team Acciona/Sainz, dopo il ritiro nelle qualifiche, arriva in ultima posizione anche nella Redemption Race. A trionfare nella Grand Final è il team X44 Vida Carbon di Lewis Hamilton con McConnell e Gutierrez, davanti al team di Nico Rosberg. Terza posizione per il team Abt. Acciona/Sanz perde dunque il vantaggio in classifica accumulato ieri in gara-1.

Si riduce il vantaggio del team Acciona/Sainz in gara-2 del settimo Round di Extreme E. I leader della classifica vengono prima costretti alla Redemption Race per via di un problema tecnico nel turno di qualifica di Ekstrom, e chiudono poi in ultima posizione (penultima considerando la non partecipazione di McLaren) nella gara degli ultimi cinque qualificati. A trionfare sono Hansen e Taylor del team Veloce, davanti ad Hansen e Munnings del team Andretti. Nella Gran Final invece trionfa il team X44 Vida Carbon di Lewis Hamilton, con McConnell e Gutierrez che si impongono restando davanti dall’inizio alla fine. In terza posizione il team Abt, con Sebastien Loeb e Andersson. Secondo posto, ottimo in chiave classifica, per il team di Nico Rosberg. Con questo piazzamento la squadra del Campione del Mondo di F1 2016 annulla completamente il vantaggio accumulato in gara-1, passando da 5 a 4 punti di distacco in classifica dal team Acciona/Sainz (dopo il divario di 18 punti dopo la manche di ieri).