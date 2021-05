Extreme E, Ocean X Prix: la Rosberg X Racing domina in Senegal e si prende il primo posto in classifica

L’Ocean X Prix di Extreme E è un successo per la Rosberg X Racing in una finale anomala, condizionata da un doppio guasto nel primo giro per il Team X44 di Hamilton e la Jbxe di Button. Kristofferson si impone quindi dopo la bandiera rossa e la squadra dell’ex pilota tedesco di Formula 1 balza al primo posto in classifica generale. Seconda posizione in Senegal per la Veloce Racing, mentre la Chip Ganassi Racing si aggiudica gli shoot-out.