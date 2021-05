Extreme E, la carovana si trasferisce in Senegal per il secondo X Prix

SU MEDIASET

Dopo il debutto in Arabia Saudita, il team Rosberg cercherà di confermarsi a Lac Rose: tutto in diretta su Mediaset

Extreme E si trasferisce in Senegal: dopo la tappa inaugurale in Arabia Saudita, i SUV elettrici gareggeranno nello splendido contesto di Lac Rose per l'Ocean X Prix. Nel weekend del 29-30 maggio, con diretta su Mediaset, il team Rosberg cercherà di confermarsi ma X44 (squadra di Lewis Hamilton) e Andretti United cercheranno la rivincita tra le terre che circondano il Lago Retba, famoso per la colorazione che varia dal rosa al viola causato dalle alghe che lo popolano.

Allo stesso tempo, questo affascinante luogo soffre l'inquinamento, soprattutto per via dell'accumulo di plastica: ecco perché, come da obiettivo di Extreme E, squadre e piloti prenderanno coscienza del problema per poi veicolare uno speciale messaggio che contribuisca ad un maggior rispetto del nostro Pianeta da parte di tutti.

Il tracciato offrirà diverse sfide: si partirà dalla spiaggia che costeggia l'Oceano Atlantico prima di entrare nell'entroterra con bruschi dislivelli e cambi di direzione, scenario molto diverso dal deserto di AlUla e i suoi sabbiosi rettilinei. Il settore centrale offre una sabbia dalla diversa consistenza che può trarre in inganno i piloti, che poi chiuderanno il giro tornando al punto di partenza della spiaggia.

IL TRASFERIMENTO DEI SUV IN SENEGAL