Extreme E, all'Island X-Prix torna Sebastien Loeb

8 e 9 luglio in Sardegna

Il nove volte campione del mondo rally tornerà in pista nell'Extreme E in Sardegna per prendere parte al quinto e sesto round della stagione 3.

© Getty Images Sebastien Loeb prenderà parte all'Island X Prix per il team ABT CUPRA XE. Il nove volte campione del mondo rally tornerà in pista nell'Extreme E in Sardegna. Il quinto e sesto round della stagione 3 della serie riservata ai SUV elettrici Odyssey 21 si disputeranno nel weekend di sabato 8 e domenica 9 luglio. Come nel 2022 il tracciato ha una lunghezza di tre chilometri e si snoda nell'Area Addestrativa dell'Esercito di Capo Teulada, nel Sulcis Iglesiente.

Vedi anche Extreme-E Extreme E, Hydro X Prix: Veloce Racing vince gara-2 in Scozia Organizzato e coordinato da Automobile Club d'Italia e da Regione Sardegna, la tappa italiana vedrà quindi al via anche Loeb, che sull'isola può vantare quattro successi nel Rally d'Italia iridato. Il pilota francese, vincitore della stagione 2 insieme a Cristina Gutiérrez della X44 Vida Carbon Racing di Sir Lewis Hamilton, sostituirà Nasser Al-Attiyah, che negli stessi giorni sarà impegnato nella Coppa del Mondo Baja, di cui è leader.

Loeb farà coppia con Klara Andersson all'ABT CUPRA XE e cercherà di rilanciare la propria sfida al campionato in Sardegna con la squadra attualmente nona in classifica con 20 punti. Il francese ha già ottenuto due vittorie in X-Prix, oltre a sei podi e sei migliori tempi in qualifica. Dopo aver gareggiato due anni con X44 Vida Carbon Racing, Loeb torna nella serie riservata ai SUV elettrici. "Non vedo l'ora di tornare in Extreme E - ha dichiarato il 49enne transalpino -. È una competizione simile al Rallycross, quindi penso che sarò competitivo e pronto a combattere. Sarà bello scoprire una nuova squadra e incontrare di nuovo Klara (Andersson ndr)".

"Nasser è in testa alla Coppa del Mondo FIA Baja e ha chiesto di poter disputare la terza prova nello stesso fine settimana: noi vogliamo renderglielo possibile - ha spiegato Thomas Biermaier, CEO e Team Principal di ABT CUPRA XE -. Siamo felici di essere riusciti a ingaggiare Seb come suo sostituto. Avere il pluricampione del mondo rally e il campione in carica dell'Extreme E nella nostra squadra è un onore. Non vediamo l'ora che arrivi il fine settimana in Sardegna. Vogliamo divertirci insieme, ma anche avere successo dal punto di vista sportivo: l'obiettivo è chiaramente la vittoria".

Il ritorno di Loeb nell'Extreme E insieme ad Andersson all'Island X Prix sarà trasmesso dalle reti Mediaset sul Canale 20 del digitale terrestre e in streaming sul sito di Sportmediaset.it.